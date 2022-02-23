Восемь нардепов на вчерашнем заседании Рады не осудили "признание" "ЛДНР" и не поддержали санкции против РФ. СПИСОК

На заседании во вторник, 22 февраля, народные депутаты проголосовали за заявление ВРУ в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

На заседании присутствовали 344 нардепа. 336 парламентариев поддержали заявление и осудили "признание" ЛДНР и поддержали санкции против РФ. Остальные народные избранники воздержались от поддержки заявления Рады или решили не голосовать. Результаты поименного голосования были опубликованы на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что присутствовавшие в сессионном зале представители "Слуги народа", кроме нардепа Сергея Одарченко (не голосовал), поддержали постановление. 16 "слуг народа" отсутствовали.

"Европейская Солидарность" и "Батькивщина" поддержали постановление в полном составе. Двое нардепов "ЕС" отсутствовали. Из фракции "Батькивщины" были видны четыре нардепа. Из фракции партии "Голос" за постановление №7088 не голосовала депутат Леся Василенко, отсутствуют - два парламентария.

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Присутствовавшие на заседании представители депутатских групп "Довіра" (отсутствует один депутат), партия "За Майбутнє" (отсутствуют пятеро нардепов) проголосовали за постановление в полном составе.

Из присутствующих на заседании внефракционных депутатов воздержался от поддержки постановления Сергей Магера, а нардеп Виктория Гриб не участвовала в голосовании. 12 внефракционных депутатов отсутствовали.

Подавляющее большинство депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 22 февраля не присутствовало на заседании - 37 нардепов ОПЗЖ отсутствовали. Из семи депутатов от "ОПЗЖ", которые остались в сессионном зале во время голосования, трое (Юрий Павленко, Александр Фельдман и Григорий Мамка) поддержали постановление. Двое (Александр Колтунович и Николай Скорик) воздержались; а еще двое нардепов – Федор Христенко и Олег Волошин – не голосовали.

Итак, всего из 344 присутствовавших при голосовании народных избранников тем или иным образом не поддержали решение восемь:

Леся Василенко ("Голос") – не голосовала;

Сергей Магера (внефракционный) – воздержался;

Виктория Гриб (внефракционная) – не голосовала;

Андрей Одарченко ("Слуга народа") – не голосовал;

Александр Колтунович ("ОПЗЖ") – воздержался;

Николай Скорик ("ОПЗЖ") – воздержался;

Федор Христенко ("ОПЗЖ") – не голосовал.