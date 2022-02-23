Российские "зеленые человечки" есть по всей Восточной Украине. Их цель - заложить основу для войны, - Псаки
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, американской общественности важно знать: российское военное присутствие есть в Украине с 2014 года, хоть РФ это только недавно признала.
"Еще в 2014 году и в последующие годы мы называли их "зелеными человечками", потому что они не были в российской военной форме. Теперь мы знаем, что они есть по всей восточной Украине. И они – пока не в форме, но ведут себя так, как вели бы себя российские военные", – сказала она.
По словам Псаки, независимо от того, в форме они или нет, они представляют российское правительство. Она подчеркнула, что военных РФ в Украине нельзя называть "миротворцами", поскольку они такими не являются, их цель – заложить основу для войны.
Напомним, ранее Псаки заявила, что дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит своего курса. Она также сказала, что Блинкену нецелесообразно встречаться с Лавровым, встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена.
В начале недели Байден заявил о готовности встретиться с Путиным. Этот саммит должны были готовить глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако 21 февраля Путин признал республиками оккупированные части Донбасса – и встречу Блинкен-Лавров отменили.