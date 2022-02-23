Войска РФ обстреливали из "Градов" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Войска РФ применили "Грады" по населенным пунктам Луганской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В ход пошли "Грады"! Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Оккупанты накрывали "Градами": Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия била по таким населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево", - отметил он.















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"На фото обстрелянная Трехизбенка. Снова жилые дома. Без жертв. Работаем над возобновлением коммуникаций", - добавил глава области.