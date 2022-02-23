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Войска РФ обстреливали из "Градов" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Войска РФ применили "Грады" по населенным пунктам Луганской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В ход пошли "Грады"! Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Оккупанты накрывали "Градами": Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия била по таким населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево", - отметил он.

Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 01
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 02
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 03
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 04
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 05
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 06
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 07

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"На фото обстрелянная Трехизбенка. Снова жилые дома. Без жертв. Работаем над возобновлением коммуникаций", - добавил глава области.

Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 08

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапи-горіти вам усім у пеклі і це відбудеться скоріши чим ви думєтє, хоча чим свиням думати...
  • die Sonne b2a94bf7
    что там гомнакомандующий? сидит-молчит?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ну про калєні гаваріть нє тєбє алєню-бєларусі ужє нєт,как і бєларусской нациі і нє абіжайся на правду...
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