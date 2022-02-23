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Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс

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Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс
В Великобритании пока не видят признаков "полномасштабного вторжения России в Украину", но на этот случай Лондон подготовил новые санкции.

Об этом заявила глава МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, то мы, международное сообщество усилим наши санкции", - сказала она телеканалу Sky News.

Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.

Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.

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Топ комментарии

  • Сергей Дмитрук
    я чесно вас не розумію, ви маєте постійні претензії до Заходу.
    вночі 22.02.2022 особа, яка обіймає посаду президента України звернулася до громадян України зі словами про те, що "причин для вашої безсонної ночі немає".
    й не було жодного слова вторгнення, але було про "визнання незалежності луганських та донецьких окупованих областей може означати односторонній вихід росії з минських домовленностей".

    то чого ви хочете від Заходу?
  • дератизатор
    У меня три вопроса к МИД Великобритании!
    1) Донбасс - это Украина?
    2) Российские войска вошли на Донбасс?
    3) Что по вашему называется словом "Полное вторжение"?
  • Микола Папізже
    А які санкції ввела Україна проти агрессора?
    Полное вторженіє це коли пів країни по бомбосховищам сидить, і трупи на вулицях лежать, сподіваємось до цього не дійде. Завжди є куди гірше, навіть тоді, коли здається, що гірше нікуди.
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