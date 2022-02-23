Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс

В Великобритании пока не видят признаков "полномасштабного вторжения России в Украину", но на этот случай Лондон подготовил новые санкции.

Об этом заявила глава МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, то мы, международное сообщество усилим наши санкции", - сказала она телеканалу Sky News.

Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.

Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.

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