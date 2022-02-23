Рекомендуем украинцам не ехать в РФ. Тем, кто сейчас находится там, советуем немедленно вернуться, - МИД

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается также, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, сообщаются контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).