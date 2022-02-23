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Рада сегодня может рассмотреть введение чрезвычайного положения в нескольких областях, - нардеп "Голоса" Железняк

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Рада сегодня может рассмотреть введение чрезвычайного положения в нескольких областях, - нардеп "Голоса" Железняк
Верховная Рада сегодня, 23 февраля, может рассмотреть введение чрезвычайного положения в ряде областей Украины.

Об этом в своем Телеграмме сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"С высокой вероятностью в 12:30 будем голосовать чрезвычайное положение в ряде областей (не по всей стране)", – рассказал политик.

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Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводится для устранения чрезвычайных ситуаций, созданных либо естественным путем, либо людьми, и может привести к потерям материальных ресурсов и среди населения. ЧП вводится на не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях. В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.

Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти.

Чрезвычайное положение позволяет:

  • Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.
  • Использовать армию и полицию для обеспечения безопасности.
  • Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги.
  • Запрещать деятельность партий, общественных организаций.
  • Вводить комендантский час.
  • Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия.
  • Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами.
  • Вводить карты на продукты и предметы первой необходимости.
  • Осматривать вещи, автомобили, квартиры и т.д.
  • Эвакуировать население из опасных мест.
  • Воспользоваться имуществом компаний, учреждений и организаций всех форм принадлежности.
  • Проводить целевую мобилизацию, указываемую в указе президента.
  • Устанавливать "квартирную повинность" для размещения эвакуированных.
  • Вводить особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.
  • Изменять режим работы компаний, переориентировать их на производство нужной продукции.
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Топ комментарии

  • Бруно Адольфович
    Це потрібно в областях які межують з Парашею...но для цього потрібно в першу чергу арештувати агентів Кремля в ВР це блок ОПЗЖ і пару десятків слуг урода..
  • 5 копійок
    Потрібен військовий стан оскільки іде війна, а НС клоун введе в 24 році щоб відмінити президентські вибори.
  • Vladimir T fd7dc273
    Т.е. умрём, но военное положение объявлять не будем? Войны как бы нет? Пакеты градов и артобстрелы на Донбассе не настоящие?
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