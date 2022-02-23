Рада сегодня может рассмотреть введение чрезвычайного положения в нескольких областях, - нардеп "Голоса" Железняк

Верховная Рада сегодня, 23 февраля, может рассмотреть введение чрезвычайного положения в ряде областей Украины.

Об этом в своем Телеграмме сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"С высокой вероятностью в 12:30 будем голосовать чрезвычайное положение в ряде областей (не по всей стране)", – рассказал политик.

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Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводится для устранения чрезвычайных ситуаций, созданных либо естественным путем, либо людьми, и может привести к потерям материальных ресурсов и среди населения. ЧП вводится на не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях. В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.

Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти.

Чрезвычайное положение позволяет: