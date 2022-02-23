"Путин официально признан Гитлером 21 века": Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ. ФОТО
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Западные СМИ активно освещают действия страны-агрессора против Украины и президента РФ Владимира Путина
Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Передовицы британских газет сегодня. Вывод - Путин официально признан Гитлером 21 века. Жаль, что на это понадобилось целых 8 лет после оккупации Крыма. Теперь нам осталось сдержать его попытку поиграть в Афганистан на примере Украины. Навести порядок в нашем государстве. И построить очень быстрыми темпами Израиль, Южную Корею или ФРГ у нас в Украине", - говорится в сообщении.