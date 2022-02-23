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"Путин официально признан Гитлером 21 века": Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ. ФОТО

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"Путин официально признан Гитлером 21 века": Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ. ФОТО
Западные СМИ активно освещают действия страны-агрессора против Украины и президента РФ Владимира Путина

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Передовицы британских газет сегодня. Вывод - Путин официально признан Гитлером 21 века. Жаль, что на это понадобилось целых 8 лет после оккупации Крыма. Теперь нам осталось сдержать его попытку поиграть в Афганистан на примере Украины. Навести порядок в нашем государстве. И построить очень быстрыми темпами Израиль, Южную Корею или ФРГ у нас в Украине", - говорится в сообщении.

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Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 01
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 02
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 03
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 04
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 05
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 06

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