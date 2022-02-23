С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из "Града" вблизи Новотошковского. Без потерь, - ООС

По состоянию на 11 часов утра, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 25 обстрелов, 21 из которых с применением тяжелого вооружения.