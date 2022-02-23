За Зеленского готовы проголосовать 24,6% украинцев, за Порошенко - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (24,6% среди определившихся и собирающихся голосовать) и пятый президент Украины Петр Порошенко (18%).

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" 11 - 18 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 24,6% определившихся с выбором и намеренных голосовать. П.Порошенко поддерживают 18,0%, Ю.Тимошенко – 9,5%, Ю.Бойко – 8 ,3%. За И.Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, Д.Разумкова – 6,9%, Е.Мураева – 5,9%, В.Гройсмана – 5,3%, О.Ляшко – 2,9%, Яценюка – 2,2%. Рейтинги других кандидатов не превышают 2%", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батькивщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 4800 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4. Сроки проведения: 11-18 февраля 2022 года.