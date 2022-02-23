Рейтинг партий: "СН" - 19,6%, "ЕС" - 17,7%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,6% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 17,7%, "Батькивщина" – 11,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,5%. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 7,6%, партию Разумкова "Розумна політика" – 6,7%, партию Мураева "Наши" – 5,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%, Радикальную партию – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%, Народный фронт (Яценюк, Аваков) – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%", - говорится в исследовании.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 4800 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4. Сроки проведения: 11-18 февраля 2022 года.