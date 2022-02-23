Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко обнародовал проект Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Соответствующий документ он опубликовал в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В тексте объявляется о введении чрезвычайного положения в стране в целом.

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Также текст указа содержит список ограничений прав и свобод людей, которые могут быть применены при действии режима чрезвычайного положения.

Меры в случае введения чрезвычайного положения:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения Ограничение движения и осмотр транспортных средств Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий Введение комендантского часа Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья Ограничение продажи оружия, спиртных напитков Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.





