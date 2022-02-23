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Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ

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Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ
Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко обнародовал проект Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Соответствующий документ он опубликовал в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В тексте объявляется о введении чрезвычайного положения в стране в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайное положение будет введено на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Данилов

Также текст указа содержит список ограничений прав и свобод людей, которые могут быть применены при действии режима чрезвычайного положения.

Меры в случае введения чрезвычайного положения:

  1. Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения
  2. Ограничение движения и осмотр транспортных средств
  3. Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
  4. Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий
  5. Введение комендантского часа
  6. Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья
  7. Ограничение продажи оружия, спиртных напитков
  8. Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
  9. Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм
  10. Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

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Топ комментарии

  • буков
    Вилучати у громадян зброю? Ідіот?
  • Шрек Баблокат
    в принципе разумное решение..
    но вот в чём вопрос: Киву, Шуфрича, Медведчука повесят или опять выходной?
  • Night Hunter 4ed8ae8a
    Що означає вилучати зброю? Її роздавати треба, а не вилучати.
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