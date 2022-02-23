Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ
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Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко обнародовал проект Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Соответствующий документ он опубликовал в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
В тексте объявляется о введении чрезвычайного положения в стране в целом.
Также текст указа содержит список ограничений прав и свобод людей, которые могут быть применены при действии режима чрезвычайного положения.
Меры в случае введения чрезвычайного положения:
- Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения
- Ограничение движения и осмотр транспортных средств
- Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
- Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий
- Введение комендантского часа
- Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья
- Ограничение продажи оружия, спиртных напитков
- Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
- Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм
- Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.