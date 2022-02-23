СНБО поддержал введение ЧП по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей

Совет национальной безопасности и обороны предлагает ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение", - сказал Данилов.

По его словам, будет усилена охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

"Может быть ограничение движения транспорта. Может быть дополнительный досмотр транспорта. Может быть проверка документов у физических лиц", - отметил секретарь СНБО.

"По поводу Донецкой и Луганской областей. Там есть отдельный режим, он урегулирован сегодня нашим законодательством. Они находятся немного в другой юридической зоне, поэтому там чрезвычайное положение не вводится. Оно там введено давно, начиная с 2014 года", - добавил Данилов.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводится для устранения чрезвычайных ситуаций, созданных либо естественным путем, либо людьми, и может привести к потерям материальных ресурсов и среди населения. ЧП вводится на не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях. В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.

Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти.

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