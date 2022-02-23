Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 23 февраля.
Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.
Законопроект поддержали с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.
Отмечается, что законопроект, либерализируя, с одной стороны, оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.
Напомним, нардеп "слуги народа" Павел Фролов в блоге на "Цензор.НЕТ" пояснил, что законопроект регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему с указанием категории оружия:
А – автоматическое огнестрельное оружие (физические лица не смогут приобретать в собственность)
В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие
С – короткоствольное огнестрельное оружие (получить могут только спортсмены)
D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (можно от 18 лет)
Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (можно от 25 лет)
Требования для владельцев оружия: гражданство Украины; отсутствие медицинских противопоказаний и судимости и случаев привлечения к административной ответственности в течение года; полис обязательного страхования гражданской ответственности за возможный ущерб третьему лицу.