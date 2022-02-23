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Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием

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Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении гражданами Украины огнестрельным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 23 февраля.

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.

Законопроект поддержали с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием 01

Отмечается, что законопроект, либерализируя, с одной стороны, оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

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Напомним, нардеп "слуги народа" Павел Фролов в  блоге на "Цензор.НЕТ" пояснил, что законопроект регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему с указанием категории оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие (физические лица не смогут приобретать в собственность)

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие

С – короткоствольное огнестрельное оружие (получить могут только спортсмены)

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (можно от 18 лет)

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (можно от 25 лет)

Требования для владельцев оружия: гражданство Украины; отсутствие медицинских противопоказаний и судимости и случаев привлечения к административной ответственности в течение года; полис обязательного страхования гражданской ответственности за возможный ущерб третьему лицу.

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Scorpman Y
    Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років) Джерело: https://censor.net/ua/n3318289

    цікаво, а до Е - відносятся джавелини, Н-лав та стінгери?))
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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