Законопроект Зеленского о $10 тыс. на ребенка нарушает Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству, - Комитет ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект президента Владимира Зеленского об экономическом паспорте украинца таким, что нарушает Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству.

Об этом сообщила в Facebook народная депутат Ирина Фриз.

Она уточнила, что заседание комитета прошло 22 февраля.

"К сожалению, мы не успели рассмотреть альтернативные законопроекты потому, что представители монобольшинства в комитете покинули оперативное заседание, что привело к потере кворума", – добавила Фриз.

Напомним, 6 декабря 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

До этого в своем выступлении перед парламентом 1 декабря президент Владимир Зеленский озвучил очень экзотическое обещание – введение в будущем экономического паспорта, который получат украинские дети.

"В соответствии с ним, плата за использование наших недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, – объявил президент. – С достижением совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования в Украине или покупки собственного жилья".

Введение подобного новшества Зеленский анонсировал еще весной, но теперь это произошло на специфическом фоне. Перед этим парламент принял "антиолигархический" законопроект №5600. Им увеличивается рента на добычу железной руды, от чего финансово пострадает самый богатый олигарх страны Ринат Ахметов.

Глава23 парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что законопроект об экономическом паспорте украинца предусматривает, что после достижения 18 лет граждане смогут накопить на своих персональных счетах почти $10 тысяч (примерно 272 тысячи гривен по нынешнему курсу).

По словам нардепа, законопроект предполагает, что каждый ребенок, который рождается в Украине, получит специальный счет в Фонде будущих поколений.