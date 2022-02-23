На территории Луганской и Донецкой областей действует отдельный правовой режим, - Данилов

На территории Луганской и Донецкой областей действует отдельный правовой режим.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Луганской и Донецкой областей проходит операция Объединенных сил, это происходит еще с периода, когда туда зашли россияне и когда они разожгли там войну на территории нашей страны. Вся эта ситуация началась в 2014 году", - отметил Данилов.

"Там отдельный правовой режим действует, на территории Донецкой и Луганской областей, там проходит операция Объединенных сил, там все руководство находится под военными, там областная государственная военно-гражданская администрация на территории Луганской и Донецкой областей, там все эти правовые вопросы уже решены", – уточнил он.

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