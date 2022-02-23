Мы видим активные попытки дестабилизировать ситуацию именно в Харькове, - Дудин

В Харьковской области усиливаются меры безопасности в связи с эскалацией ситуации со стороны РФ, сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в области Роман Дудин.

"На сегодняшний день штаб АТЦ (Антитеррористического центра. - Ред.) работает слаженно. Фактически ежедневно появляются новые бригады. Если на прошедшем совещании у нас было только три бригады, то на сегодняшний день их семь. Не обошли вниманием присутствие здесь третьего полка специального назначения, который осуществлял высадку в Изюме, Купянске и других городах. Очень сильно усилилась составляющая ПВО. Уже сформировалось полностью военное руководство, принят весь комплекс мер, который военные должны принять, в частности минирование потенциальных подходов. Отдельно в городе работают группы специального назначения военной разведки, и очень неплохо работают", - сказал Дудин на совещании в Харьковской облгосадминистрации в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил также, что сформированы два пояса обороны Харькова.

"Уже сформированы два пояса обороны Харькова только из военных. И те 17 тысяч, о которых я говорил (полиция, курсанты и т.д. - Ред.), остаются только на город Харьков, для наведения порядка", - сказал Дудин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ предотвратила теракты в харьковских храмах РПЦ: "За одну церковь - 150. Четыре за одну ночь - косарь". АУДИО

Он подчеркнул, что наблюдаются постоянные попытки дестабилизировать ситуацию.

"Ежедневно мы видим активные попытки дестабилизировать ситуацию именно в Харькове. С позавчера на вчера это была попытка совершить поджог, совершить террористический акт в отношении церкви т.н. Московского патриархата. Мы перехватили исполнителей... Мы знаем, откуда этот звонок поступил, мы знаем, кто за ним стоит. Мы видим, что есть искусственная попытка создать повод для того, чтобы создать здесь какую-то межконфессиональную рознь, взбудоражить население и т. д. Понимаем, что нападение именно на церкви, именно на так называемый Московский патриархат - это нечто из элементов от Гитлера или Геббельса", - сказал Дудин.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки были задержаны три группы, которые осуществляли фото-, видеофиксацию мест скопления людей.

Дудин отметил также информационные атаки с помощью т.н. ботоферм и Telegram-каналов.

"Я призываю верить официальным средствам массовой информации, не обращать внимания на определенные Telegram-каналы, на комментарии... Мы боремся с этим (с информационными атаками. – Ред.)", – сказал Дудин.

Кроме того, по его словам, наблюдаются активные попытки расшатать ситуацию в регионе с помощью криминальных элементов.

Также читайте: Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин

"Видим активные попытки вмешиваться с той стороны в деятельность нашего "криминального мира" и вовлечь их в протестные акции, в расшатывание ситуации, в дестабилизацию. Я думаю, что мы уже донесли до каждого нашу реакцию... Как-то это не по понятиям их сотрудничать с иностранными разведками, не очень это вяжется. Мы реагируем очень жестко", - сказал Дудин.

Он также обратился к жителям региона и приезжим с просьбой сообщать о "любых непонятных группах, любых непонятных так называемых соседях, тех лицах, которых не видели с 14 года", любым удобным способом.