"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России", - Йозвяк
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Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Твиттере.
"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС ближе к вечеру", – написал он.
Как ранее сообщило руководство ЕС, санкции будут применены к 351 депутату Государственной думы РФ, которые поддержали решение о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР". Также ограничительные меры будут наложены на 27 физических и юридических лиц, ответственных за агрессивные действия против Украины.