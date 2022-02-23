Турция будет сотрудничать как с РФ, так и с Украиной. Санкций против Москвы не будет, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет поддерживать отношения и с Россией, и с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

Эрдоган подчеркнул, что Турция сотрудничает как с Россией, так и с Украиной, и не будет прекращать отношения или вводить санкции против Москвы.

"У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Так же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, потому что наша страна имеет высокие интересы в этом отношении", - отметил он.

По его словам, Турция стремится решить вопрос без ущерба отношениям.

"Одни говорят, что война повысит стоимость газа, тогда как другие обсуждают закрытие вентилей. Мы должны предпринять наши шаги с учетом этой деликатности. Мы продолжим телефонную дипломатию, и я надеюсь, что мы добьемся благоприятных результатов", - сказал Эрдоган.

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