Новости

"Слуга народа" Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай. ФОТОрепортаж

45 498118
Нардеп "Слуги народа" Анатолий Гунько на заседании Рады обсуждал возможность поездки в Дубай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Абонент "Светлана Туризм" пишет нардепу: "Здравствуйте, Анатолий! Хотела узнать, могу ли еще что-то вам предложить по вариантам размещения в Дубай".

Гунько набирал сообщение, в котором сказал: "Пока не понимаем. Я же нардеп... нас не отпускают".

Также смотрите: Рассказ Культенко Новинскому, Трухину и Кузьминых, приглашение Бондарь на "вечеринку при свечах" и сообщение "Котик, дай деньги" Васильеву, - работа ВР 22 февраля. ФОТОрепортаж

Напомним, в 2018 году Гунько судили за захват участка земли в Броварах.

Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 01
Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 02
Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 03
Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 04

Топ комментарии

  • Влад Воланд
    Складай мандат і дуй куди хочеш.Потрібен негайно закон що всі депутати хто залишив Україну в такий час повинні позбавлені мандатів.
  • Yuriy Karyy
    Тікає криса. В такому разу конфіскувать майно....ВСЕ. І не впускать до України.
  • вставай
    Кому війна, а когось в Дубаи не пускають. Діпутани, ви взагалі розумієте де ви знаходитесь?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости