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Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль

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Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль
Чтобы усилить безопасность во всех регионах Украины и готовность к возможной дальнейшей российской агрессии, Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести чрезвычайное положение.

Об этом отметил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, режим ЧП будет действовать на всей территории Украины (Данилов ранее объяснял, что режим ЧП будет введен во всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. - Ред.)

"Это решение, прежде всего, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Чрезвычайное положение - о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", - отметил он.

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Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль 01

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