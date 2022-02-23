ВР разрешила оперативно выделять средства из госбюджета на нужды ВСУ

Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

За закон №7100 проголосовали 347 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону.

Законом предоставлено право Кабинету Министров Украины принимать решения:

- по согласованию с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины о сокращении расходов и кредитования государственного бюджета и их направлении в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечения неприкосновенности государственной границы и защиты государства;

- о порядке применения и размерах государственных социальных стандартов и гарантий исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Законом установлено, что межбюджетные отношения регулируются в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий период на основе, что обеспечивают выполнение органами государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления возложенных на них задач и функций в такой период.

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Согласно Закону, исполнение полномочий органами Казначейства Украины на соответствующей территории Украины может производиться в особом режиме в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и действует в течение трех месяцев.