Новости • Война

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Джонсон

27 21484
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Джонсон
Великобритания пришлет Украине в скором времени новый пакет военной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи", – отметил он.

Джонсон сообщил, что этот пакет будет включать в себя оборонное вооружение и средства нелетального действия.

В среду Великобритания также объявила о намерении предоставить пакет экономической помощи Украине.

Также читайте: Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Нам бы сейчас несколько дивизионов ПКР. А так, спасибо большое други.
  • Иллария Соняшникова
    Джонсон - наша людина. Респект.
  • 18c49ed2
    Та да. Сейчас они нужны как воздух. 6-8 дивизионов позволили бы не обращать внимания на рашенский металлолом. Вот когда нам начинает аукаться Зелино воровство на асфальте. Не зря же при Порохе в условиях недостатка средств вбухивали средства в развитие ПКР. Люди умели думать стратегически.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости