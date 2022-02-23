Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Джонсон

Великобритания пришлет Украине в скором времени новый пакет военной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи", – отметил он.

Джонсон сообщил, что этот пакет будет включать в себя оборонное вооружение и средства нелетального действия.

В среду Великобритания также объявила о намерении предоставить пакет экономической помощи Украине.

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