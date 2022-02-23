Нормандский формат все еще существует. Мы не будем забрасывать его, - глава МИД Франции Ле Дриан
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Переговоры в нормандском формате должны продолжаться, потому что для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходим диалог.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается нормандского формата, он все еще существует. Мы не будет забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины", - заявил Ле Дриан.