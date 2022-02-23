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Нормандский формат все еще существует. Мы не будем забрасывать его, - глава МИД Франции Ле Дриан

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Нормандский формат все еще существует. Мы не будем забрасывать его, - глава МИД Франции Ле Дриан
Переговоры в нормандском формате должны продолжаться, потому что для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходим диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается нормандского формата, он все еще существует. Мы не будет забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины", - заявил Ле Дриан.

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Топ комментарии

  • Иннокентий beer
    Идиот.
  • Руслан Жгун
    ну, они с Гитлером точно также воевали ...
  • Bogdan Resvii
    Десятилетия сытой, спокойной жизни. Забытые времена крупных военных действий. Новое поколение, выросшее на лозунгах "за мир во всём мире", пони, радуга. Абсолютно инфантильное мышление, воспринимающее как диктатуру и ограничения совершенно смешные вещи (могут быть мнения вроде "диктатура Обамы") и не верящее, что где-то есть страны где могут набутылить/посадить/расстрелять за безобидные, с их точки зрения, вещи. Помните историю с штатовским (?) туристом, который поехал в КНДР и там то ли плакат со стены снял на память или что-то в этом роде. Чувака посадили. Уверен, он не воспринимал всерьёз предупреждения о режиме, в который ехал туристом.

    Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
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