В течение 2022 года во Львовской области отремонтируют 336 км дорог и 52 моста, - ОГА

За 2022 год во Львовской области планируется отремонтировать 336 километров дорог государственного и местного значения и 52 моста.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий напомнил, что за 2010 год в области не отремонтировали ни одного километра дороги, а в прошлом году, благодаря программе "Большая стройка" привели в порядок уже более 264 километров дорог.

"А в этом году еще более амбициозная цель – построить и отремонтировать 336 километров дорог и 52 моста", – рассказал он.

Приоритетным направлением на этот строительный сезон Козицкий назвал ремонт дорог М-06 Киев – Чоп и Т-14-24 Сколе – Славское, что является частью масштабного проекта "Малый карпатский круг".

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"Также важный проект – реконструкция Западного обхода Львова и устройство там транспортных развязок на разных уровнях. Завершение капитального ремонта дороги Стрый – Изварино. Эта дорога соединит всю Украину", – добавил областной глава.

В этом году позаботятся и о модернизации подъездов к пунктам пропуска на украинско-польской границе. Так, будет проведен ремонт всей протяженности дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.

Кроме того, для безопасности движения на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец на участке примыкания к Западному обходу Львова и в селе Наконечное будет установлено освещение. Также это касается и сел Червоное и Ясеновцы, что на дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

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На местные дороги в этом году из бюджета было выделено более 1,2 млрд гривен.

"Дороги нужно не только строить и ремонтировать, но и беречь и обслуживать должным образом. Поэтому в области появится еще 5 площадок для взвешивания в движении. Два таких на Львовщине уже успешно работают", - подчеркнул Козицкий.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение 2022 года по всей Украине планируется обновить и построить почти 7 тысяч километров дорог.

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