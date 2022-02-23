Путин в своей речи заявил, что Украина не является суверенным государством, - глава МИД Франции Ле Дриан
26 57798
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что президент России Владимир Путин больше не признает независимость Украины в соответствии с международным правом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает France 24.
"Президент Путин в своей речи (в понедельник) определенно заявил, что Украина не является суверенной страной", – сказал он журналистам после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин произнес речь, после чего признал "независимость" ОРДЛО.
По словам президента США Джо Байдена, Путин напрямую атаковал право Украины на существование.