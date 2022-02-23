В ОРДЛО "мобилизуют" "чиновников", "прокуроров", сотрудников "народной милиции" и работающих в этих структурах женщин, - правозащитник Лисянский
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, главари "ЛДНР" решили создать "специальные формирования" на базе "генеральной прокуратуры" и "народной милиции" для выполнения задач с "вооруженными силами" НВФ.
Согласно полученной информации в состав специальных формирований НВФ войдут сотрудники "прокуратур", отделений "народной милиции", гражданские служащие и работники, входящие в систему "МВД" и "Генпрокуратуры" НВФ, а также местных администраций.
Специальные формирования будут включены в боевые подразделения и приравнены к военнослужащим. Мобилизации также подлежат и женщины, которые работают в этих структурах. "Командовать" специальными формированиями будут "Генпрокуроры НВФ".
"Такие действия проведены Кремлем для увеличения мобилизационного состава "добровольцев" и увеличения численного состава НВФ с последующим участием в боевых действиях против Украины. Людей все больше хотят привлечь к войне и показать как можно больше жертв со стороны местного населения", – говорит Лисянский.