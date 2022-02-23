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Действия России - угроза восточному флангу НАТО и всему ЕС, - Дуда

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Действия России - угроза восточному флангу НАТО и всему ЕС, - Дуда
Действия России представляют угрозу всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу.

Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия России являются угрозой для всего региона. Мы прибыли сюда, потому что мы друзья для Украины, которая сегодня стоит перед глубоким кризисом и угрозой мощной российской агрессии... Россия является реальной угрозой для Украины... Действия России в регионе вызывают нашу глубокую обеспокоенность. Мы следим за каждым очередным шагом, который делает РФ, президент Путин. Считаем, что они представляют угрозу не только Украине, но и всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу", - отметил Дуда.

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Топ комментарии

  • Петр Иванов 418d5d02
    Речь Путина прямо читается как угроза Балтии и Польши. Все кто её слышал поняли намек.
  • Overwatch 3
    Да, Газпром полностью оплел Германию своими щупальцами. Они спонсируют немецкие команды, покупают немецких политиков пачками, строят потоки и во главе Газпрома кстати стоит этнический немец Миллер, хотя он и русский по духу, алкаш то биш.
  • A San
    Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

    «Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

    Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой - не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», - приводит слова Стремберг SVT.

    П
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