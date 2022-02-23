Четкие шаги нашей армии по защите государства будут знать только я и наша армия. Мы ко всему готовы, – Зеленский. ВИДЕО

Прогнозировать дальнейшие шаги России – это гораздо сложнее и серьезнее, чем составлять прогноз погоды.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Прогнозировать, что будет, и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов (войск РФ. – Ред.), от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия. И поверьте: мы ко всему готовы", - отметил президент.

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