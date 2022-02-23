Резервисты массово идут в территориальные центры комплектования, - Залужный

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил резервистов, массово идущих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащих, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника держат позиции.

Об этом он заявил на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо резервистам оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после издания соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти длиннющие очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет границы", - подчеркнул Залужный.

"Учитывая обострение на линии столкновения, а также необходимость обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины", - добавил он.

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"Сегодня наша армия образца 2022 года – не 2014-го. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на какие-либо изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены", - констатировал главнокомандующий.

"Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника удерживают позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления", - отметил Залужный.

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