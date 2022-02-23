"Будапешт" не работает. Нам нужны четкие гарантии безопасности от РФ, - Зеленский

Архитектура системы безопасности в Европе нуждается в реновации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Архитектура системы безопасности в Европе нуждается в реновации. Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину тоже увидели", - отметил президент.

"Не секрет, что "Будапешт" не работает, и мы с вами четко понимаем, что Украины на сегодняшний день нет ни в одном из альянсов безопасности. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров. Но гибнут именно украинцы, поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные, и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы сможем защитить своих людей, свои дома. И не только сами. Очень нужно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тыс. войск РФ, временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, предоставляющих гарантии безопасности, должна быть Россия", - отметил он.

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"Не секрет, что я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий. Я так считаю", - резюмировал Зеленский.