Зеленский о визовом режиме с РФ: "Зависит от шагов России"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти наработали много предложений, как действовать в ситуации с агрессией России, все будет зависеть от шагов РФ.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Киеве, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с РФ в ответ на агрессию Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня есть много предложений от нашей команды по шагам-реакциям. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - сказал президент.

Как сообщалось, в среду в Украине с рабочими визитами находятся президенты Литвы и Польши.

Смотрите также: Началась встреча Зеленского, Науседы и Дуды, - ОП. ВИДЕО