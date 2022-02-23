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Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда

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Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда
Украина заслуживает получения статуса государства-кандидата на присоединение к ЕС

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина заслуживает того, чтобы получить статус государства, которое является кандидатом в ЕС. Вместе с президентом Гитанасом Науседой будем делать все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели", - сказал Дуда.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуді респект за підтримку України...
  • Sophia-Maria Duglass
  • Tychus Findlay
    Качинський був хорошим політиком, саме за позицію по Україні та НАТО кацапи і вбили його.
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