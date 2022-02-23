Германский фонд отказывается от поддержки "Северного потока-2"

Эрвин Зеллеринг, председатель правления фонда "Защита климата и окружающей среды MV", заявил, что после остановки сертификации оператора газопровода организация отказывается от поддержки "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "газета.ru".

"Все правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг", - сказал Эрвин Зеллеринг.

Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан в 2021 году на немецкой земле Мекленбург с участием Nord Stream 2 AG. Тогда ландтаг поручил организации содействовать завершению реализации трубопровода, несмотря на санкции США.

Читайте также: Германия остановила сертификацию "Северного потока-2", - Шольц