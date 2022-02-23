Турчинов, Аваков и украинские военные руководители включены Следкомом РФ в список особо разыскиваемых. ВИДЕО

Следственный комитет хочет привлечь к уголовной ответственности ряд украинских чиновников и военнослужащих за "убийства мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, российский Следком обвиняет в "применении запрещенных средств и методов ведения войны" 85 человек из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. Среди них бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и другие.

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"Русским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины Аваков, глава Верховной Рады Турчинов", - говорится в сообщении.

"Следствием установлено, что в декабре 2013 года на территории Украины граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса", - отметили оккупанты.