В результате обстрела войсками РФ погиб украинский воин, еще один травмирован. С начала суток оккупанты 59 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Войска РФ обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
Пять раз Новотошкивского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
Четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль".
Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.
Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза Счастье – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения. Еще один - боевое травмирование.
"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.