В результате обстрела войсками РФ погиб украинский воин, еще один травмирован. С начала суток оккупанты 59 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

По состоянию на 17 часов 23 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Войска РФ обстреляли позиции украинских защитников вблизи:

Пять раз Новотошкивского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также: С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из "Града" вблизи Новотошковского. Без потерь, - ООС

Четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

Четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль".

Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.

Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.

Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Счастье – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения. Еще один - боевое травмирование.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.