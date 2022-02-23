Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта. ДОКУМЕНТ

Текст законопроекта о введении чрезвычайного положения в Украине опубликован на сайте Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Чрезвычайное положение планируется ввести с 00:00 24 февраля 2022 сроком на 30 суток.

Вводят чрезвычайное положение на территории: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

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В случае принятия законопроекта документ вступит в силу со дня его опубликования.





