Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 23 февраля, оккупанты обстреляли детский сад в Зеленополье Донецкой области, а мирная жительница Николаевки в результате прямого попадания снаряда в дом получила ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

Село Зеленополье Бахмутской громады попало под обстрел. Оно находится в 5 км от линии разграничения. Сейчас там находятся полицейские, документирующие последствия обстрела и помогающие местным жителям.

"Четырех детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители. Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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"Стрельнуло, и я слышу, что летит над головой. Именно в нашем направлении. Я сразу упала на огороде, и слышу дальше разрывы в поселке. Буквально 2 секунды снаряд летел. 20 мин по расписанию - это стандартное время, когда нас обстреливают", - говорит местная жительница на видео.

"В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются", - сообщают в пресс-службе.





