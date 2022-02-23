"Мы не собираемся снова получать ядерное оружие", - Кулеба

Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание Генеральной ассамблеи ООН, где Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о планах Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия не планируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра ГА ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

Смотрите также: Зеленский не говорил о разработке ядерного оружия, - Данилов. ВИДЕО