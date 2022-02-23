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"Мы не собираемся снова получать ядерное оружие", - Кулеба

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"Мы не собираемся снова получать ядерное оружие", - Кулеба
Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание Генеральной ассамблеи ООН, где Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о планах Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия не планируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра ГА ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • Серж Рача
    На днях я перекинулся парой слов с одним известным и уважаемым журналистом, который озвучил мне причину своего спокойствия:
    - Понимаете, Борислав, - спокойным голосом говорил он попивая свой виски сауэр, - у нас ведь все давно привыкли ориентироваться по своим маркерам. Кто-то переживает, что американские дипломаты покинули Киев. Кто-то не беспокоится, потому что китайские дипломаты не покинули Киев. А я ориентируюсь по Серёже Лещенко. Если будет хоть малейшая угроза, то он будет писать из-за океана, как он нас всех ценит и поддерживает. Так было в 2004 году, когда он сбежал при первой угрозе, что нас будут "оприходовать". Так было и в 2014 году, когда он шкурнул при первых угрозах того, что к нам будут применять силу. А потом писал из США, что учится. Сережа, мальчик осторожный и себя под риск не подставит. Даже под малейший риск. А при первой угрозе Серёжа покинет Украину любым, доступным ему в тот момент, транспортным средством. Но сейчас я его вижу в Киеве. Он ещё не сбежал. Значит не все так плохо, - закончил он и допил свой коктейль.

    А я подумал, что для него Лещенко - это аналог сурка Тимки, по которому определяют будет ли весна ранней. И это тоже вариант. А что является для вас маркером хороших или плохих прогнозов? ))
    Борислав Береза
  • ivan vyhovsky
    Лучший пример для украинской политики по ядерному оружию дает Израиль и его замечательная премьер-министр:

    "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."

    Голда Меир
  • 18c49ed2
    Хорошо сказано про этого сцикливого лизоблюда. Главное точно.
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