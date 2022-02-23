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Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов, - Newsweek

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Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов, - Newsweek
Вторжение возможно не только с востока и юга, но и с территории Беларуси с попыткой взять Киев. США предупредили об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на два источника в американской разведке сообщает издание Nesweek, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины предупредил, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов на основе данных американской разведки", - цитирует Newsweek слова представителя разведки США.

По его словам, прогноз Пентагона предполагает, что Россия может наносить авиаудары и удары крылатыми ракетами, а также совершить наземное вторжение. При этом атака будет вестись не только с неподконтрольных территорий, но и с территории Беларуси в сторону Киева.

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"Кроме того, – добавил он, – сообщения наблюдателей с самолетов указывают на то, что сегодня Россия нарушила украинское воздушное пространство, на короткий период проведя возможного самолета-разведчика над Украиной".

Newsweek сообщает, что получение такого предупреждения также подтвердил источник, близкий к украинскому правительству. Второй источник в разведке США сообщил журналистам, что операция начнется с кибератаки, а вслед за ней следует ожидать наземного вторжения, которое, вероятно, состоится ночью.

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При этом оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от текущих событий.

Еще один источник подтвердил Newsweek, что Белый дом был "невероятно пессимистичен" по ситуации и что вторжение, вероятно, произойдет через 24-48 часов.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Та да. Так просрать почти 3 года на усиление армии и обороны страны.
  • Рекрут
    Хороші поради

    1: Долгий и протяжный свист означает мину.
    От мины спасает любое углубление! Только не нужно бежать, осмотрись и падай в ближайшую ямку. Не бойся прямого попадания, свист прямой ты не услышишь, ищи углубление и падай. Не бойся реакции окружающих, если ошибся, не один здравомыслящий тебя не осудит. И да, у тебя 2-5 секунд.

    2. Гаубичный снаряд
    звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки, падай где стоишь! Потом если что отряхнешься.

    3. Град.
    В хорошую погоду град слышно из далека, звучит как шуршание, шшш...сам засекал, не важно с какого расстояния стреляет, у вас есть 14 секунд, не паникуйте, это масса времени! В укрытие! Град не пробивает что то на вылет, опять же спасет любая ямка!

    4. Танк.
    Тут как повезет. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Но! Перезарядка от 4сек! Первый не попал, рвите когти и поглубже. Танк в радиусе 7 метров рвет все, поэтому стало ясно что по вам работает танк, выбор не велик или лежать или рвать в укрытие.

    5. Смерч.
    С*ка это п*здец но шанс все еще есть! Звук как подлетает истребитель, он не втыкается куда то, эта сволота открывается метрах в 10-20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз...знаете, честно скажу, шансов маловато...но! Две вещи которые возможно вам спасут жизнь, бьет ее заряд метров на пять максимум, и главное ЛЕЖАТЬ!!! Бог спаси вас всех!
    Важно!
    После обстрела есть не разорвавшиеся снаряды.
    Не трогать!!!
    Ни в коем случае, саперы разберутся!
    И еще -
    после обстрела осмотрись, может рядом раненый, крикни "все живы?!" Услышишь отзыв- подойди глянь, все ли в порядке.....
    Помни!
    сегодня спасешь ТЫ, а завтра ТЕБЯ....
  • Valter Valter
    Ответные удары по городам Пидоросии и Беларашки готовятся или нет? Я не собираюсь молча наблюдать как кацапоиды разносят наши дома а сами кацапоиды будут жрать колбасу с водкой и ухмыляться перед телевизором
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