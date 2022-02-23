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Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону

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Рада дополнительно выделила 23 млрд на оборону
Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект 7012-д об изменениях в Госбюджет на 2022 год в части финансирования обороны.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

В общей сложности на сферу обороны выделено дополнительно 23 млрд грн. Из этой суммы 16 миллиардов гривен пойдут на финансирование ВСУ, 6 миллиардов гривен – на нужды МВД (пограничников и бойцов Национальной гвардии, работающих в прифронтовых зонах).

За такое решение – 345 народных депутатов. Парламентарии также поручили главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать закон и направить его президенту.

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Топ комментарии

  • Sergiy Zhugan
    ти диви як почали працювати))) уявляю якби у людей зброя на руках була... а ви кажете слуги слуги
  • Vyacheslav Nesterov
    хай працюють! може це вперше у їхньому нікчемному житті, а може й останні.......
  • Vyacheslav Nesterov
    мобилизация обьявлена. кому надо тот в курсе и направляется в точки сборки.... остальнім знать об єтом совсем не обязательно. Гражданский без опыта .скорее всего, пока не нужны... вот если ВСУ не справятся и московитские орки до городов доберутся - тогда вполне прийдется учиться и стрелять и в рукопашную добывать первый ствол...
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