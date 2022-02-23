Рада приняла постановление об организации работы в условиях ЧП
9 8454
Народные депутаты на внеочередном заседании приняли постановление об организации работы Верховной Рады в условиях чрезвычайного и военного положения.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение 342 парламентария. Решение было принято без обсуждения. После этого внеочередное заседание завершилось.
Спикер Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций и групп на совещание, чтобы обсудить указ президента о введении чрезвычайного положения. "Это будет минимум минут сорок", – добавил он.
Спикер попросил депутатов не расходиться и присутствовать на втором внеочередном заседании.