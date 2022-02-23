Более 14 тысяч резервистов призовут на обучение Сил теробороны в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Офис президента.
О проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас происходит развертывание штабов СТО.
Галушкин отметил, что в ближайшее время будет организован и проведен сбор резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что обучение займет 30 суток. Всего планируется призвать 14200 резервистов в отдельных районах и областях.
"Проведение первого учебного собрания территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", - уточнил Галушкин.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ заявлял, что с марта начнутся массовые военные подготовки с резервистами и силами теробороны.