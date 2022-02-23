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Передовым подразделениям армейского корпуса ВС РФ на Донбассе приказали выключить телефоны, - InformNapalm

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Передовым подразделениям армейского корпуса ВС РФ на Донбассе приказали выключить телефоны, - InformNapalm
Передовые подразделения 1-го и 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ на оккупированных территориях Донбасса получили приказ отключить мобильные телефоны.

Об этом сообщает волонтерский проект InformNapalm на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Только что волонтеры InformNapalm получили информацию от инсайдеров из ОРДЛО, что на 20:40 (по московскому времени) все передовые подразделения 1-го и 2-го АК получили команду полностью выключить телефоны и рации, оставить только IP-телефонию для связи". Им строго-настрого запретили выходить на это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов. Как вариант, вероятно, россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии столкновения, чтобы делать целеуказания по координатам", - сказано в сообщении.

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  • Simeon Kukushkin 189be33b
    А пам'ятаєте такий "чудовий" мем, як "Голосуй за Порошенка, а то Путін нападе!!!". От смішно було в 2019ому! А зараз щось зелеботи язики засунули в дупи і не біжать у військомати...
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    Почалося коли ти в 2019 році поставив галочку напроти клоуна.
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