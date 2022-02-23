Главарь террористов Пушилин требует добровольно вывести ВСУ из Донецкой области

Ситуацию, когда ВСУ "добровольно покинули бы" линию столкновения, он назвал "оптимальным вариантом".

Об этом главарь террористов так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил в интервью российскому YouTube-каналу "Соловьёв LIVE", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" признаны. Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии столкновения, вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно уйти? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", - заявил Пушилин.

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