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Рада поддержала введение чрезвычайного положения

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Рада поддержала введение чрезвычайного положения
Верховная Рада проголосовала за указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение высказались 335 народных депутатов.

Перед голосованием в Верховной Раде выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он попросил депутатов поддержать указ президента. Секретарь СНБО пояснил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. "Ситуация не простая. Мы ничего от вас не будем скрывать. Нам нужен этот режим", - отметил Данилов.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Олег Тягнибок

    Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

    Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

    «Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

    На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

    Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

    Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

    Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

    І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

    Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

    Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
  • Женя-Женя
    оно не для того вводится. Включайте голову!
  • Василь Довганенко 7230397a
    335 депутатів. Вистачило б навіть на імпічмєнт.
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