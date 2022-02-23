Рада поддержала введение чрезвычайного положения

Верховная Рада проголосовала за указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение высказались 335 народных депутатов.

Перед голосованием в Верховной Раде выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он попросил депутатов поддержать указ президента. Секретарь СНБО пояснил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. "Ситуация не простая. Мы ничего от вас не будем скрывать. Нам нужен этот режим", - отметил Данилов.

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