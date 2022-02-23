Россия заблокировала выезд из Крыма. В Украину не пропустили полсотни граждан

Россия заблокировала работу двух контрольных пунктов въезда-выезда напротив украинских КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Выезд из полуострова заблокирован. В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили в временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами", - отметила она.

По ее словам, российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

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"Украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - отметила омбудсмен.

Людмила Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.