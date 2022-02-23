50% россиян поддерживают применение силы для удержания Украины от вступления в НАТО, - CNN
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Четверть опрошенных заявили, что считают такие действия неправильными, еще 25% - затруднились ответить на этот вопрос.
При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% – за. Половина опрошенных считает возможным использовать силу при угрозе для России через деятельность других государств в странах бывшего СССР. Против высказалось 23% респондентов.
Аналогичные вопросы задали гражданам Украины. Против применения Россией сил для недопущения Украины в НАТО высказались 70%, поддержали 13% опрошенных.
Также 73% выступили против использования силы для присоединения Украины к России, 13% – поддержали. Использование силы в случае угрозы для России считают возможным 10% респондентов, против которых высказались 70%.
Одним народом россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине.
В опросе приняли участие чуть более тысячи человек в России и Украине. Исследование проходило онлайн с 7 по 15 февраля, до обращения президента России Владимира Путина к россиянам и признанию незаконных вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР".