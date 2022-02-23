Завтра граждане еще могут не почувствовать последствия введения ЧП, - нардеп "Голоса" Рахманин

Завтра утром граждане еще могут не почувствовать последствия введения чрезвычайного положения.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин.

"Это будет зависеть от того, как быстро будут созданы оперативные штабы, принимающие решения, которые затем воплощаются в жизнь", - отметил он.

По словам нардепа, чрезвычайное положение будет действовать, если не возникнет военная эскалация.

"Если будет военная эскалация, очень вероятно, что будет введено уже военное положение", - добавил Рахманин.

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