Завтра граждане еще могут не почувствовать последствия введения ЧП, - нардеп "Голоса" Рахманин
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Завтра утром граждане еще могут не почувствовать последствия введения чрезвычайного положения.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин.
"Это будет зависеть от того, как быстро будут созданы оперативные штабы, принимающие решения, которые затем воплощаются в жизнь", - отметил он.
По словам нардепа, чрезвычайное положение будет действовать, если не возникнет военная эскалация.
"Если будет военная эскалация, очень вероятно, что будет введено уже военное положение", - добавил Рахманин.