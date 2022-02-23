Россия может обстрелять Луганск со своей территории через Станицу, чтобы обвинить в атаке Украину, - СНБО

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил, что россияне могут с территории РФ обстрелять оккупированный Луганск из ракетных систем залпового огня через позиции Объединенных сил, чтобы создать видимость атаки со стороны ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации.

"Российская сторона может начать очередную фазу реализации планов провокации военной агрессии для окончательного оправдания введения вооруженных сил РФ на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Указанные провокационные мероприятия, скорее всего, будут осуществляться путем ведения реального провокационного огня из РСЗО "Град", находящегося на вооружении ВСУ, по г. Луганск (вероятно, по гражданской инфраструктуре)", - говорится в сообщении.

По подсчетам специалистов, обстрел может быть произведен из местности ближе 40 км от Луганска, поскольку "Град" стреляет на расстояние до 40 км.

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"Фактически единственным местом, пригодным для ведения реального провокационного огня по территории г. Луганска, является местность между нп Патроновка, Маноцкий и Елань (территория РФ). Указанная местность удалена от г. Луганск менее, чем на 40 км по прямой (дальность стрельбы РСЗО) "Град" - до 40 км), а возможная траектория артиллерийской стрельбы проходит над позициями Вооруженных сил Украины вблизи НП Станица Луганская", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.

То есть, при вероятном ведении реального провокационного огня с территории РФ по г. Луганск будет визуально складываться впечатление, что огонь ведется с позиций украинских войск.

Было отмечено, что максимальное распространение данной информации поможет сорвать планы противника.