Новости

Оккупанты эвакуировали ночную смену с крымского завода "Титан", возможна подготовка провокации, - Кулеба

24 65942
Оккупанты эвакуировали ночную смену с крымского завода "Титан", возможна подготовка провокации, - Кулеба
Оккупанты эвакуировали ночную смену завода "Титан" в Армянске, Крым. Это может быть подготовкой к очередной провокации со стороны РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойные сообщения из Крыма, что всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела попыткам фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", – написал министр в твиттере.

.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Перекрыты пункты пропуска, убрали ночную смену от границы. Похоже орки готовятся.
  • Morar Anatolii
    Уряд Швейцарії ніц не робив, коли їх сусіди валили людей сотнями тисяч в таборах. Від них не треба нічого очікувати.
  • Alex Xfjl
    шо він не так сказав? це припущення
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости